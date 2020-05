Animația arată cum picături respiratorii de la o persoană care tușește se pot răspândi la călătorii din jur.

Potrivit unei analize realizate în 2003, în timpul epidemiei de SARS, s-a descoperit că o persoană bolnavă poate infecta nu doar călătorii de pe același rând, ci și pe cei aflați trei rânduri mai în față. În mod surprinzător, două persoane aflate șapte rânduri mai în spate au fost infectate, precum și doi asistenți de zbor.

Oamenii de știință lucrează încă de atunci la o metodă de a limita răspândirea virușilor în avioane, dar nu au găsit încă o soluție, scrie The Huffington Post.

Well, the Washington Post's story about how droplets spread on airplanes wins the award for "gif most likely to give me nightmares FOREVER" https://t.co/vwW3w1Ti3v pic.twitter.com/tQSLMRufN1