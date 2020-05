Medicul a susținut că experiența pe care a avut-o în perioada în care a fost plecată în Italia constituie un pas foarte important pentru ea în lupta cu pandemia.

Acum se află în izolare, însă după cele 14 zile va reveni la spitalul reşiţean, unde va pune în practică tot ce a învăţat la spitalul din Merate, localitate din provincia Lecco. Ema povesteşte că a fost impresionată de modul de organizare al italienilor.

„Am stat cu vreo trei, patru zile în plus faţă de termenul iniţial, de două săptămâni. Aş putea spune că a fost o experienţă unică, pozitivă din care am avut de învăţat, inclusiv în terapie intensivă şi în medicina de vârf pe care italienii o practică. Pot să spun că am făcut faţă cu bine cerinţelor, toţi medicii din România. Ei sunt foarte foarte bine organizaţi, diferit faţă de ce am văzut eu la Reşiţa şi Timişoara.

De exemplu, au saloanele foarte bine organizate, pereţii sunt din sticlă şi pacienţii pot fi monitorizati şi din afară, fără sa stai in salon. Toate circuitele sunt foarte bine gândite. Medicii, chiar dacă pacientul este comatos, explică toate procedurile, pentru că ei aşa consideră că este uman. A existat un pacient care, la un moment dat a devenit depresiv, şi s-a adus chiar un televizor care să-i ridice moralul. Au un psiholog care stă mereu de vorbă cu pacienţii”, a povestit aceasta, citată de adevarul.ro

Citeste si: Marcel Vela, sentimental pe Facebook. Mesaj pentru români de 1 Mai

De asemenea, aceasta a mărturisit că cel mai important lucru pe care îl fac medicii din Italia este să comunice cu familiile persoanelor care suferă de această boală.

„Aparţinatorii nu au voi să vină în spital, dar în fiecare zi, la o anumită oră, medicii îi sună pe aparţinători. Le explică, stau de vorbă şi le oferă oarecum şi un sprijin psihologic şi aparţinătorilor”, adaugă Pascal.

Medicii din Timișoara s-au întors în țară după mai bine de două săpămâni petrecute printre colegii din Italia.

„Noi lucram în Merate, în ture de 12 ore pe zi, incluzând şi ture de noapte. La spital erau foarte bine organizaţi, aveau pe lângă terapie intensivă o secţie de pneumologie, un fel de terapie subacută, unde pacienţii cu COVID-19 erau internaţi şi dacă se agravau erau aduşi pe terapie intensivă. Acolo erau foarte bine monitorizaţi de kinetoterapeuţi specializaţi şi mulţi pacienţi se vindecau acolo şi nu mai ajungeau pe terapie intensivă.

Citeste si: Ludovic Orban, despre grătarele de 1 Mai: Am încredere în români

Kinetoterapeuţii erau foarte bine pregătiţi, era o colaborarea extraordinară între ei şi medicii şi îi ajutau foarte mult pe pacienţi. Pe terapie intensivă, majoritatea bolnavilor erau erau între 65-70 de ani, dar la pneumologie erau si tineri. COVID-19 nu ţine cont de vârstă, şi se poate întâmpla oricui, oricât de tânăr ai fi. Nu poti să-ţi dai seama cum evoluează boala. Corpul poate să se lupte cu virusul sau nu. Este adevărat că la pacienţii mai în vârstă şi la cei care au patologie asociată este mai gravă”, a mai povestit medicul.

Mai mult, medicul timişorean a recunoscut ca în Italia este o formă mai agresivă de coronavirus. Ema Pascal spune că pentru a evita îmbolnăvirea sunt foarte importante trei reguli: purtarea măştilor, păstrarea distanţei de 1,5-2 metri şi spălarea mânilor cât mai des.