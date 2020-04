Medicii de la primiri urgențe de la un spital din New York se confruntă zilnic cu situații critice.

O asistentă masează cu putere pieptul unui bărbat în timp ce cinci alte cadre medicale se adună în jurul pacientului.

"Toată lumea la o parte!" strigă un medic.

La câteva momente, sună alarma, iar electrozii conectați de pieptul pacientului trimit o undă de șoc către inima acestuia. Brațele încep să îi se miște. Corpul îi tremură. A fost salvat…pentru moment.

"Este un coșmar. Abia putem face față numărului de bolnavi. Am pronunțat șase decese într-o singură tură," povestește doctorul Anthony Leno, directorul spitalului, potrivit The New York Post. Acesta spune că pronunța în medie un deces pe tură înainte de începerea pandemiei.

Citeste si: VIDEO Copii bătuți cu mătura într-un centru de plasament din Lupeni

În New York aproape 10.000 de oameni au murit ca urmare a infecţiei cu noul coronavirus.