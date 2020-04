Rachel Brummer din Carolina de Nord, SUA, susține că s-a infectat cu Covid-19 deși nu a mai ieșit din casă de săptămâni bune.

"Nu am fost niciodată atât de bolnavă și de speriată. Sunt terifiată," a spus femeia pentru WCNC, și citată de The New York Post.

Brummer, care suferă și de o boală autoimună, spune că ultima dată când a ieșit din casă a fost la mijlocul lunii martie ca să meargă până la farmacie. Aceasta a luat toate măsurile necesare pentru a se proteja deoarece afecțiunile medicale de care suferă o includ în categoria de risc. Femeia a păstrat distanța chiar și față de soț care stă într-o cameră separată din casă.

Cum a reușit să ia virusul?

Brummer crede că a luat virusul de la o femeie care i-a livrat cumpărăturile acasă. Deși nu a intrat în contact cu femeia, a atins plasele de cumpărături fără mănuși.

Citeste si: Studiu: Grupa de sânge mai vulnerabilă la noul coronavirus

"Am crezut că am făcut totul corect. Nu am mai avut niciodată așa ceva. Am mai avut gripă. Asta nu este o gripă. Este o boală monstruoasă," a mai spus femeia.