"Nu am postat un update real în ultimele zile pentru că nu am găsit nimic pozitiv de spus. Încerc de joi să fiu o rază de lumină în aceste vremuri întunecate, dar rămân la pământ de fiecare dată.

Nu am mai văzut niciodată așa ceva, nu am mai avut niciodată grijă de cineva care este atât de sănătos, dar în același timp bolnav de moare.

Lucrez de câteva zile într-o unitate de terapie Intensivă provizorie deoarece nu mai sunt asistente care să lucreze aici. Nu este suficient personal deși primim oameni noi în fiecare zi, nu avem suficient personal cu experiență (cine ar putea avea astfel experiență?), nu avem suficiente resurse. Nu mai pot număra pe degete dățile în care am auzit "am putea încerca să facem asta, dar ne lipsește asta".

Nu sunt o asistentă de terapie Intensivă, nimeni care lucrează aici nu este. Văd aceeași pacienți în fiecare zi până când mor. Oamenii ies de aici doar în saci, nimeni nu a plecat pe picioare. Încerc din răsputeri să îmi găsesc scopul aici.

Am văzut pacienți care au ajuns în unitatea noastră fără să fie sedați sau puși la ventilație cu probleme respiratorii grave și înspăimântați. Le-am explicat ce se întâmplă în corpul lor din cauza Covid-19, care sunt riscurile atunci când sunt intubați versus atunci când nu sunt și am ascultat cum acești oameni și-au sunat familiile pentru ultima dată înainte să fie intubați. Dacă pot pleca de aici cu ceva, va fi faptul că am putut să ofer acestor oameni acele ultime momente alături de familie.

Lucrurile lor personale sunt încă acolo în timp ce și sunt sedați. Telefoanele încă sună. Cel mai greu este să asculți cum sună telefonul și să știi că cineva îi sună și se roagă să le răspundă. Acești oameni nu sunt bătrâni. Sunt tineri. Mulți fără probleme medicale. Oameni puternici, în formă. Acest virus omoară oameni. Cu toții mor la un moment dat. Simt că eforturile noastre sunt în zadar.

Ca asistentă medicală, am văzut sute de oameni care au murit, dar sunt de obicei înconjurați de cei dragi. Nu și când vine vorba de Covid-19.

Nu pot sa vă forțez să faceți nimic, dar vă implor să ne asculți și să ne luați în serios.

Statele Unite au înregistrat cel mai mare număr de cazuri de coronavirus - 432.438 și 14.700 decese.