Personalul medical din cabinetele de medicină de familie s-a revoltat de faptul că ei nu beneficiază de bonusarea acordată de Guvern, din fonduri europene, la fel ca angajații spitalelor care îngrijesc persoane infectate cu coronavirus.

Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie și-a exprimat nemulțumirea într-un comunicat de presă.

„Am aflat cu surprindere prin intermediul mass-media despre discriminarea pe care Guvernul României urmează să o facă faţă de întregul personal medical care lucrează în asistenţă medicală primară din România, adica peste 10.000 de medici specialişti în medicină de familie şi peste 15.000 de asistenţi medicali generalişti care lucrează în cabinetele de medicina familiei.

Discriminarea va avea loc prin acordarea din fonduri europene a stimulentului de risc pentru personalul medical care lupta cu pandemia COVID-19, in valoare de 2.500 de lei, doar pentru 75.000 de cadre medicale - medici, asistenti medicali, personal care deserveste ambulantele, personal paramedical - care lucreaza exclusiv in spitalele publice, in serviciile de ambulanta si SMURD.(...)

Vă solicităm să luaţi măsurile care se impun pentru a corecta această grava discriminare", se arată in comunicatul Federației Naționale a Patronatelor Medicilor de Familie, potrivit antena3.ro.