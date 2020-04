Zmeura are multiple beneficii pentru sănătatea organismului nostru, iar siropul preparat în stil clasic, din funze si fructe, este esențial în tratarea răcelilor şi afecţiunilor pulmonare. Medicamentul natural are efecte diuretice, laxative, depurative, astringente, antidiareice, dezinfectante, tonice şi stomahice.

”Frunzele conţin cantităţi mari de vitamina C, tanin şi acizi organici. Fructul are puţini carbohidraţi, în schimb are un conţinut mare de Vitamina C, B1, B2, D, K şi P şi o cantitate modestă de Vitamina A. Aportul mineral este destul de diversificat: calciu, magneziu, zinc, fosfor, potasiu şi fier şi se găseşte în cantităţi abundente”, notează Elena Badea în infuziedesanatate.ro

Reţetă de sirop terapeutic, preparat ideal în acest sezon.



”Fructele de zmeură se spală foarte bine, se zdrobesc cu o furculiţă, se pun într-un tifon cu ochiuri fine şi se storc, obţinându-se un suc limpede. Peste acest suc se adaugă trei pahare de miere la un pahar de suc, şi se amestecă foarte bine, după care se lasă să se omogenizeze vreme de 7 zile. Se foloseşte ca atare, administrat cu linguriţa sau diluat cu apă, ca băutură răcoritoare, pentru afecţiuni pulmonare, sensibilitate la răceli, răguşeală. Se consumă sirop de zmeură, 4-6 linguri zilnic”, spune Elena Badea.