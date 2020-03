Bărbatul a început să manifeste simptome pe 25 martie și s-a prezentat la medicul de familie. Pentru că medicul nu era și i s-au prescris doar medicamente pentru răceală, bărbatul a luat legătura cu șefii I.P.J. și le-a cerut ajutorul în vederea obținerii unui test de coronavirus.

"Sunt un lucrător în cadrul Biroului Rutier Bacău. Sunt bolnav, cu simtome de coronavirus de câteva zile, mai precis de miercuri 25 martie, când simptomele au fost mai evidente. Am fost la medicul de familie de la IPJ Bacău, acesta nu era, am înțeles că vine tocmai luni. Asistenta mi-a dat pastile pentru răceală. De atunci, am anunțat șefii I.P.J. și i-am rugat să mă sprijine în vederea efectuării unui test. Am sunat la DSP Bacău, unde am expus situația, spunând unde lucrez și câți așteptăm acest test, în condițiile în care colegii lucrează și iau contact zilnic cu populația. Am comunicat că soția lucrează la agenția centrală CEC și a avut contact cu multe persoane (soției i-am recomandat să expună situația șefilor și de atunci este acasă), doamna de la telefon mi-a comunicat că nu prea sunt șanse, dar o să transmită situația șefilor, nu am primit răspuns”, a explicat polițistul, potrivit jurnaldebacau, citat de Antena 3.

Bărbatul a decis în cele din urmă să se prezinte personal la spital, dar și acolo a fost lovit de dezinteresul autorităților. I s-a comunicat că nu se poate încadra pentru testul de coronavirus deoarece nu a fost în străinătate și nu pot confirma că a avut contact cu o persoană infectată cu virusul Covid-19.

"Am fost chestionat la punctul de triaj de simtome și de ce am venit. După completarea unui chestionar, am solicitat să fiu văzut de un medic de la secția infecțioase. Am fost trimis la această secție unde am am sunat la ușa de intrare, a venit o asistentă și am solicitat să fiu văzut de un medic. A venit o doamnă medic care mi-a spus că nu sunt teste, fără să mă întrebe măcar de simptome. De atunci stăm toată familia (soția și cu o fată, băiatului care lucrează în altă parte i-am spus să nu mai vină acasă) izolați încercând să ne protejăm cum putem în casă. Mă simt pe zi ce trece din ce în ce mai rău și mă simt abandonat de toți.

Frapant este că niciun medic din cei mulți cu care am vorbit nu a spus că simtomele pe care le am și le-am transmis de fiecare dată când am fost întrebat nu sunt de coronavirus. Chiar așa de greu e să fii testat în țara asta, în condițiile în care prin testarea mea, în caz că este pozitivă, s-ar putea preveni alte infectări sau, ar fi liniștite o grămadă de familii?? Să sperăm că o să fie bine….Nu vreau să creez panică și nici să îmbolnăvesc pe altcineva”, a mai spus bărbatul.

Atât bărbatul cât și soția și fiica lui stau izolați la domiciliu.