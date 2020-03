Nicolae Nilă s-a dus la medicul de familie, acuzând probleme respiratorii și stări de rău, știind că suferă și de diabet. Medicul l-a îndrumat să meargă la UPU din Zărnești, iar medicii de acolo i-au recomandat să meargă la Spitalul de Boli Infecțioase din Brașov, pentru a se testa de coronavirus.

„Le-am spus că nu am nimic, că m-am ferit, dar am mers la Boli Infecţioase din Braşov. Aici, sâmbătă după-amiază mi-au spus că am ieşit pozitiv la COVID-19. Când am auzit, să paralizez nu alta. N-am nimic, nu tuse, nu febră. (…) Nici în gândurile negre nu gândeam”, a spus viceprimarul, Nicolae Nilă.

Viceprimarul a spus că Primăria Bran a fost închisă pentru câteva zile.

„Nu e nimeni, e închisă de luni. Nu ştiu pentru cât timp. Cred că se redeschide mâine (miercuri-n.r.). Azi (marţi-n.r.) se face dezinfecţie”, a mai spus Nilă, potrivit Mediafax.