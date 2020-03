„Voi contraria pe foarte multi oameni. Din punctul meu de vedere, mă intereseză să nu vad pacienţi îmbolnăviţi. Dacă ei se îmbolnăvesc, vreau să văd doar formele uşoare. Dacă oamenii mor, despre ce economie mai vorbim noi? Trebuie o pauză de 10 săptămâni după care ne putem relua viaţa. E momentul ca preşedintele să se implice în mod direct. Iar decizia să fie la cel mai înalt nivel posibil. Trebuie convocat CSAT”, a spus Streinu Cercel, potrivit antena3.ro.

Cercel a fost întrebat și dacă activitatea s-ar putea relua la începutul lunii iunie, iar acesta a răspuns: „Categoric”.

Despre situația apariției celor 308 cazuri noi de infectare cu COVID-19, Streinu Cercel a spus: „Este foarte trist. Mi-as fi dorit sa fie altfel dar din pacate nu este. Impreuna cu colegii de la Ministerul Sanatatii s-a elaborat planul Alb, in care s-a stabilit cine intra in prima linie si cand. Ne intereseaza cu ce forte din linia intai suntem la bataie. In momentul de fata reteaua de boli infectioase din Romania e in prima linie. In prima linie sunt infectionistii si pneumologii. Urmeaza spitalele de suport, gandite ca sa reusim sa facem fata acestei pandemii, mobilizarea a fost exemplara. Trebuie sa esalonam aceasta batalie astfel incat sa ne conservam resursa umana. Mobilizarea a fost generala. As vrea sa multumesc tuturor colegilor ca nu au facut niciun pas inapoi”.