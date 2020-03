„Dacă în primele două săptămâni am avut pacienți cu forme ușoare sau medii, în prezent am constat că apar disfuncții respiratorii, din fericire, nu la mulți grave, la tot mai mulți însă, indiferent de vârstă. Am fost întrebată de ce cred eu că s-a întâmplat acest lucru.

Cred că sunt două ipoteze. Fie acest agent infecțios trecând de la individ la individ își modifică patogenitatea, capacitatea de a apăra organismul, de a agresa organismul.

Iar pe de altă parte, ar putea fi vorba strict de terenul despre care discutăm al pacientului, despre comorbidități, despre vârstă. Acestea sunt concluzii la care vom putea răspunde abia după două, trei săptămâni. Ca un tablou general, peste 50 la sută dintre pacienții pe care îi tratăm la Spitalul de Boli Infecțioase Iași sunt pacienți tineri. Vorbim de pacienți până la 50 de ani. Am avut doar doi pacienți cărora din momentul internării starea de sănătate li s-a înrăutățit. În rest sunt persoane care au stare generală foarte bună”, a declarat prof. dr. Carmen Dorobăț, managerul Spitalului de Boli Infecțioase Iași, potrivit antena3.ro.

În momentul în care România va ajunge la peste 2.000 de cazuri de infectare cu virusul COVID-19, pacienții cu forme ușoare sau medii vor fi tratați acasă.

Până la momentul actual, în România au fost confirmate 1.292 de cazuri, dintre care 115 au fost declarate vindecate și externate.