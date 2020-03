Autoritatile au dat publicitatii cele mai noi statistici cu privire la evolutia raspandirii coronavirusului in Romania.

Pana astazi, 24 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 762 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 762 de persoane confirmate pozitiv, 79 au fost declarate vindecate si externate (53 la Timisoara, 19 la Bucuresti, 3 la Craiova, 2 la Constanta, una la Cluj si una la Iasi).

Pana astazi, 24 martie, 8 persoane diagnosticate cu infectie cu COVID-19 si cu boli cronice preexistente, internate in spitale din Bucuresti, Suceava, Craiova si Iasi, au decedat.

De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate alte 186 de noi cazuri de imbolnavire.

Pacientii nou confirmati au varsta cuprinsa intre 4 ani si 85 de ani.

La ATI, in acest moment, sunt internati 16 pacienti, din care 6 in stare grava. Starea de sanatate a celorlalti pacienti este buna, stationara.

Pe teritoriul Romaniei, in carantina institutionalizata sunt 5.515 de persoane pentru care se efectueaza verificari pentru a depista daca au contactat virusul COVID – 19 (coronavirus). Alte 83.970 de persoane sunt in izolare la domiciliu si se afla sub monitorizare medicala.

Pana la aceasta data, la nivel national, au fost prelucrate 12.624 de teste, din care 461 in unitati medicale private.