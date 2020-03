18 medici ai Spitalului Floreasca din Bucuresti au fost plasati in carantina, dupa ce au luat contact cu pacientul care a murit, luni, din cauza virusului COVID-19.

Pacientul cu care au luat contact medicii a venit la spital cu o alta patologie, fiind depistat ulterior cu coronavirus.

Medicul Bogdan oprita sustine ca a fost facuta si o ancheta epidemiologica, iar cand pacientul a fost testa pozitiv, acesta a fost mutat la Spitalul "Victor Babes" si a fost facuta o dezinfectie.

"Ancheta (n.r. - epidemiologica) am facut-o noi. A facut-o epidemiologul nostru. A fost un caz care nu avea niciun fel de simptom, care nu avea context epidemiologic pentru epidemia cu noul tip de coronavirus si care a venit pentru o alta patologie. S-a ridicat suspiciunea ca persoana respectiva are infectia respectiva. A fost izolat, s-a lucrat testul, a iesit pozitiv. Motiv pentru care pacientul a fost transferat la Spitalul ‘Victor Babes’, iar personalul care l-a ingrijit, desi a purtat echipament de protectie, a opinat pentru izolare la domiciliu. Toti cei care erau in UPU au optat pentru autoizolare la domiciliu. Spatiile au fost dezinfectate", a declarat purtatorul de cuvant al Spitalului de Urgenta Floreasca, medicul Bogdan Oprita, potrivit adevarul.ro.