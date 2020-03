Pe fondul discutiilor intense despre coronavirus apar si informatii false, asa ca e bine sa stii ce e adevarat si ce nu.

Alexander S. Kekule, directorul Institutului de Cercetare in Biosecuritate din Germania, a facut declaratii cu privire la coronavirus si a demonat mai multe mituri legate de acesta.

Acesta spune ca Europa a avut timp sa se pregateasca de aparitia virusului, dar ca nu au fost luate masurile necesare, iar virusul a fost lasat, pur si simplu, sa intre pe continent.

De ce au murit atat de multi oameni in Italia

Kekule este de parere ca virusul a avut timp luni, sau cel putin saptamani, in care sa se extinda in peninsula. Astfel, cei care au fost infectati si aveau simptome minore sau erau asimptomatici nu au fost identificati. Boala a explodat cand a ajuns la cei varstnici si cu alte afectiuni semnificative.

60-70% din populatia lumii ar putea fi infectata

In cel mai dificil scenariu, cel in care nu sunt luate masuri de precautie si virusul are cale libera catre populatie, expertul estimeaza ca aproximativ 60-70% din intreaga populatie va fi infectata pana la final de pandemie.

Medicul vorbeste si despre masurile de carantina impuse, care s-ar putea intinde pe mai mult de doua-trei saptamani. Distantarea sociala nu poate continua la nesfarsit, atat din cauza factorului economic, cat mai ales din cauza celui social si psihologic, deoarece este stresant sa fii blocat in casa si sa iti fie permis sa iesi in conditii foarte limitate.

Copiii nu sunt imuni la coronavirus

Kekule spune ca cei mici pot fi infectati dar si ca pot transmite rapid virusul. Astfel, scolile si gradinitele trebuie inchise cat mai din timp, altfel raspandirea coronavirusului poate sa se desfasoare foarte rapid. Copiii sunt asimptomatici, ceea ce e un lucru bun, deoarece acestia nu se imbolnavesc grav, insa pentru comunitate poate fi devastator, datorita imprastierii fara semne a virusului.

Cand ar putea aparea un vaccin

"Avem nevoie de un plan B, un plan B care trebuie sa aiba in vedere ce anume vom face dupa 4 saptamani, cand inca boala nu e invinsa, misiunea inca nu e finalizata, asa ca va trebui sa facem si altceva dupa aceasta perioada, pentru ca nu poti bloca economia sau viata sociala pentru o perioada mai mare de cateva saptamani", mai adauga Kekule, conform stirileprotv.ro.

Acesta e de parere ca un vaccin ar putea aparea peste cel putin un an, deoarece dureaza pana sunt trecute toate procedurile legislative. Medicul atentioneaza ca un vaccin nu poate fi folosit imediat dupa descoperire.