Radu Tincu, toxicolog, atentioneaza ca foarte multi romani se polueaza in propria casa folosind in mod frecvent substante toxice.

"Revolutia industriala a adus o cantitate enorma de substante toxice, substante care au fost revarsate in mediu. Ce stim astazi este ca poluarea e rseponsabila de o mare parte din imbolnavirile la nivel mondial, exista corelatii intre poluare si cancere. Asa ne explicam de ce persoane nefumatoare dezvolta cancer pulmonar, asa ne explicam de ce persoane cu alimentatie echilibrata dezvolta un cancer digestiv, pentru ca aerul pe care il respiram contine substante toxice.

De exemplu, metalele grele prezente in mediul inconjurator, din apa marilor si oceanelor, au contaminat supravietuitoarele din aceste medii si azi avem exemple de pesti contaminati cu metale grele, avem exemple de pesti si fructe de mare contaminate cu plastice deversate in apele marile si oceanelor. Daca discutam de plastice, e un studiu din 2019 de la Universitatea din Viena care arata ca opt din 10 persoane sanatoase au in materiile fecale prezenta de plastic, ceea ce arata ca suntem expusi zilnic acestui nou toxic, pentru ca to ce ne inconjoara si e depozitat in plastic elibereaza particule de microplastic, iar acestea ajung in corpul nostru.

In casa ne poluam cu propriile noastre obiceiuri: folosim in exces de substante de curatenie, odorizante, aromatizanti de rufe, folosim in exces lumanari parfumate. Si ne miram de ce, in ultimii ani, ati vazut ca o proportie covarsitoare de copii au boli alergice si astm pentru ca in interiorul casei noi folosim toate aceste substante. Orice molecula straina cu care intram in contact va determina un raspuns in organismul nostru", a mentionat acesta.