Medicul specialist in boli infectioase, Didier Raoult, considera ca a gasit un tratament pentru coronavirus

Francezul, specialist in boli infectioase si director al Institutului Spitalului Universar pentru Infectii Mediteraneene, este de parere ca clorochina, un medicament antimalarie folosit de zeci de ani, cunoscut ca Nivaquine, este excelent in lupta impotriva coronavirusului.

In cadrul experimentelor efectuate de acesta, la sase zile de la inceperea tratamentului, doar un sfert dintre pacientii infectati mai aveau virusul, fata de 90% pozitivi fara tratament.

Unii colegi pun la indoiala metodele sale si nu iau in serios descoperirile lui Raoult. Pe de alta parte, ministrul Sanatatii din Franta, Olivier Veran, are incredere in specialist si spune ca tratamentul va fi testat si la o scara mai mare.

Ziaristii de la Le Parisien - Aujourd'hui au luat legatura cu specialistul in boli infectioase. Acesta e de parere ca este imoral ca pacientii cu coronavirus sa nu primeasca imediat tratament cu clorochina.

Citeste si: BRAT: Sprijin de la autoritati pentru editorii legitimi de presa

Acesta subliniaza ca atat el, cat si colegii sai sunt oameni pragmatici, "nu pasari pe platouri televizate", asa ca toti stiu foarte bine ceea ce fac, fiind oameni de stiinta ce isi bazeaza descoperirile pe elemente verificabile.

Didier Raoult nu a ajuns la clorochina din intamplare. Acesta a studiat medicamentul acum 13 ani si a publicat un studiu despre acesta. Alte patru studii ulterioare au indicat ca clorochina afecteaza coronavirusul. Astfel, medicul spune ca informatiile pe care se bazeaza nu sunt noi, dar ca factorii de decizie din tara nu sunt informati despre starea stiintei.

Acesta e de parere ca, la final, toata lumea va folosi tratamentul pe care el il aplica inca de acum, fiind vorba doar de o chestiune de timp pana cand restul lumii se va pune de acord.

Medicul nu se arata incantat de rigorile pe care le impune comunitatea stiintifica in gasirea unor tratamente. Acesta spune ca nu trebuie ca medicii sa se supuna ordinelor guvernamentale de a trata bolnavi, avnd libertate de a prescrie.

Citeste si: A murit profesorul Vintila Mihailescu

Intrebat despre riscurile vizavi de clorochina, mai ales in doze mari, Raoult spune ca medicamentele din aceasta categorie sunt mai putin toxice decat paracetamolul si aspirina. Desigur, acesta nu incurajeaza administrarea medicamentelor fara prescrierea lor in prealabil de catre un medic generalist, conform mediafax.ro.