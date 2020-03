La Spitalul Judetean Suceava, 27 de cadre medicale au fost confirmate pozitiv cu noul coronavirus. 18 medici si 9 asistenti medicali se afla internati in sectia extinsa de Boli Infectioase.

"Situatia cazurilor pozitive de COVID-19 in randul personalului medical de la Spitalul Judetean de Urgenta Sfantul Ioan cel Nou Suceava, la data de 23 martie, este urmatoarea: 18 medici (6%) si 9 asistenti medicali (2%) au fost confirmati pozitiv la infectia cu noul coronavirus", se arata intr-un comunicat de presa transmis de catre reprezentantii spitalului.

Conform sursei citate, cadrele medicale sunt internate in acest moment in sectia de Boli Infectioase.

"Precizam ca, de la aparitia primelor cazuri de COVID-19 in Romania, spitalul nostru a facut toate eforturile si a luat toate masurile care au fost posibile pentru pregatirea unitatii medicale fata de cazurile de infectare cu noul coronavirus: interventii de ordin investitional in sectiile de Boli Infectioase si Pneumologie, pregatirea spatiului pentru linia de analiza a probelor, achizitia echipamentelor si a materialelor necesare sectiilor pentru a fi protejate in fata virusului, in conditiile de dificultati majore create de furnizorii care se aprovizionau din China. Toate echipamentele care au putut fi achizitionate in noile conditii de pe piata au fost cumparate; in punctele sensibile din spital, precum UPU, Boli Infectioase, Pneumologie si ATI numarul dezinfectiilor a crescut la 3-4/zi; personalul a fost instruit si strictul necesar a fost asigurat", se mentioneaza in comunicat.

In Sectia de Boli Infectioase exista combinezoane de protectie asigurate permanent pentru personalul de interventie la cazurile suspecte si confirmate cu COVID-19.

"Din pacate, ne-am confruntat atat cu cazuri nedeclarate in privinta istoricului de calatorie sau a contactelor cu persoane venite din zone de risc, cat si cu o criza mondiala in ceea ce priveste echipamentele de protectie, situatie care nu este specifica Spitalului Judetean Suceava, ci tuturor spitalelor din lume, la aceasta ora. Nu a fost neglijenta din partea noastra, am facut tot ce am putut si am achizitionat toate materialele de protectie pe care le-am gasit pe piata. Unii dintre furnizori nu au mai raspuns, altii au reziliat contractele deoarece nu mai aveau de unde sa se aprovizioneze. Am cautat permanent solutii, in conditii de resurse limitate. Este un razboi global cu noul coronavirus si in aceasta lupta efortul trebuie sa fie comun. Nici cetateanul, nici spitalul nu poate sa lupte singur. Vom reusi doar impreuna", au mai precizat reprezentantii spitalului.