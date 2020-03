Societatea Nationala de Medicina Familiei semnaleaza pericolul in care se afla persoanele care sufera de boli cronice, din cauza lipsei tratamentelor dedicate acestora din farmacii.

La momentul de fata, in farmacii nu se mai gasesc metforminul si levotiroxina.

"Metforminul este un medicament de baza pentru majoritatea pacientilor cu diabet zaharat tip 2, pentru foarte multi este singura medicatie. Decompensarea diabetului nu inseamna doar lipsa controlului glicemic ci reprezinta simultant cresterea riscului de evenimente cardio-vasculare majore (accident vascular cerebral, infarct miocardic), de complicatii renale, oftalmologice, de aparitie a piciorului diabetic, etc. Prevalenta diabetului este in crestere la nivel mondial. Conform datelor IDF (International Diabetes Federation) - IDF DIABETES ATLAS Ninth edition 2019, in prezent 463 de milioane de persoane au diabet, numarul acestora fiind estimat la 700 de milioane in 2045", se arata intr-un comunicat de presa al Societatii Nationale de Medicina Familiei.

Potrivit studiilor, 1 din 11 persoane sufera de diabet, 1 din 2 persoane cu diabet nu este diagnosticata, iar la fiecare 8 secunde o persoana moare din cauza complicatiilor diabetului.

Pentru persoanele cu boli cronice, infectia cu COVID-19 poate fi fatala

Levotiroxina, care lipseste si ea din farmacii la momentul actual, este singura substanta activa, folosita in Romania, care ajuta la tratarea hiportiroidismului.

"A sista accesul pacientilor la tratamentul esential pentru controlul bolii presupune aparitia de complicatii si chiar cresterea riscului de mortalitate. O astfel de situatie nu e de dorit niciodata, dar in contextul pandemiei cu COVID-19 lipsa accesului la medicatia de baza poate fi catastrofala, pentru ca in aceasta perioada accesul la servicii medicale de specialitate este limitat si pentru ca evolutia unei persoane cu afectiuni cronice decompensate in cazul infectiei cu COVID-19 este mai probabil fatala. Solicitam asigurarea accesului la medicatia de baza pentru pacientii cu boli cronice, orice sincopa in asigurarea stocurilor de medicamente pune viata acestora in pericol", se mai arata in comunicat, potrivit antena3.ro.