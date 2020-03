Pachetele cu mancare trimise de catre rudele pacientelor de la Maternitatea Braila sunt preluate de personalul unitatii medicale din curtea spitalului si transportate in pubele de gunoi. Rudele pacientelor nu mai au acces in cladire, pachetele fiind trimise prin intermediul angajatilor spitalului.

"I-am facut pachet finei noastre, care a nascut ieri, pe 20. Mancarea pe care i-am trimis-o… uitati oameni buni cum li se duce gravidelor. Este strigator la cer! In ce era traiti? Nesimtire din partea voastra. (...) Pe noi nu ne lasati sa intram, dar in tomberon duceti pachetele la copii de o zi nascuti!", a spus persoana care a surprins momentul.

Alina Neacsu, directorul medical al Spitalului Judetean, a spus ca se va face o ancheta interna in acest caz: "Sunt socata! Nu am permis asa ceva si este intolerabil. Nu se poate pune problema de asa ceva. Vom face o ancheta. Intre orele 16 si 17, apartinatorii pot trimite lucruri de stricta necesitate. Cum am mai spus, tinand cont ca ne aflam in plina pandemie, nu este momentul hranei de acasa. Mancarea e suficienta. Oricum, repet, asa ceva nu este de tolerat".