Numarul persoanelor infectate cu virusul COVID-19 a ajuns, sambata, la 367 dupa ce in ultimele 24 de ore au fost confirmate alte 59 cazuri.

Dintre cei 367 de oameni confirmati pozitiv, 52 s-au vindecat si au fost externati: 36 la Timisoara, 11 la Bucuresti, 3 la Craiova, unul la Constanta si unul la Iasi.

"Pana astazi, 21 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 367 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 367 de persoane confirmate pozitiv, 52 au fost declarate vindecate si externate (36 la Timisoara, 11 la Bucuresti, 3 la Craiova, unul la Constanta si unul la Iasi).

De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, transmisa ieri, 20 martie, ora 13.00, au fost inregistrate alte 59 de noi cazuri de imbolnavire.

Pacientii nou confirmati au varsta cuprinsa intre un an si 74 de ani. La ATI, in acest moment, sunt internati 14 pacienti, din care 3 in stare grava. Starea de sanatate a celorlalti pacienti este buna, stationara", se arata intr-un comunicat transmis de catre Grupul pentru Comunicare Strategica.