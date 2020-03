Ministerul Sanatatii a anuntat ca mastile care sunt fabricate manual, sau din materiale precum bumbac, tifon, sau panza, nu protejeaza impotriva infectarii cu virusul COVID-19.

"Organizatia Mondiala a Sanatatii si alte institutii internationale de sanatate publica mentioneaza foarte clar ca mastile fabricate manual sau din panza/bumbac/tifon nu protejeaza impotriva infectiei cu coronavirus. Pentru a proteja eficient impotriva unor infectii, mastile faciale trebuie sa respecte cateva reguli speciale. Ele trebuie sa fie o bariera eficienta impotriva microbilor prin existenta unor filtre speciale si, in acelasi timp, sa permita respiratia corecta. Materialul din care sunt fabricate mastile care nu respecta aceste reguli speciale de fabricatie prezinta o retea de fibre prea larga, care permite trecerea microorganismelor si astfel nu ne protejeaza eficient impotriva infectiilor", a precizat Ministerul Sanatatii, potrivit adevarul.ro.

Ministerul Sanatatii a tinut sa mentioneze si faptul ca daca o persoana este suspecta sau infectata cu coronavirus, masca poate reduce riscul de infectare a persoanelor din jur.

In cazul in care persoana nu este infectata cu virusul, "nu exista in prezent dovezi stiintifice ca sunteti mai protejat in fata coronavirusului daca purtati masca decat daca nu purtati", a mai informat Ministerul Sanatatii.

Mastile faciale protejeaza doar daca sunt insotite de spalarea cat mai frecventa a mainilor, cu sapun sau dezinfectanti pe baza de alcool 70%.