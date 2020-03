Primarul general al Capitalei a declarat ca, incepand de vineri, vor fi organizate camere de triaj si pentru spitalele ''Sfanta Maria'' si ''Carol Davila'' din Bucuresti.

"Am organizat camere de triaj la trei spitale - Coltea, Ion Stoia si Sfantul Stefan, prin amplasarea, in regim de urgenta, de containere dotate cu birou de consultatii, grup sanitar, dus, apa si caldura. De asemenea, incepand de astazi, organizam camere de triaj si pentru spitalele 'Sfanta Maria' si 'Carol Davila', iar in zilele urmatoare pentru Sfantul Stelian, Gorgos si spitalul OMF. De asemenea, Spitalul 'Victor Babes' de boli infectioase este pregatit sa primeasca pacienti. E acum deja plin unul dintre corpurile pregatite si, de asemenea, vom elibera si alte corpuri pentru a primi pacientii cu COVID-19", a spus edilul intr-un clip postat pe pagina sa oficiala de Facebook.