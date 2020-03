Cel mai recent bilant al infectarilor cu coronavirus in Romania arata ca 308 de romani au fost testati pozitiv pentru Covid-19.

Bilantul este in crestere cu 31 de persoane, avand in vedere ca ieri au fost raportate 277 de cazuri, in total. 11 pacienti sunt la ATI, iar doi sunt in stare grava. Unul dintre cei nou descoperiti cu coronavirus

Alte 4.044 de persoane sunt in carantina, iar un numar de 45.432 urmeaza regulile de autoizolare, avand in vedere suspiciuni de posibila infectare cu coronavirus.

Pana la aceasta data, la nivel national, au fost prelucrate 8.284 de teste, din care 40 in unitati medicale private.

Exista si o veste buna: 31 de persoane s-au vindecat in urma infectiei cu coronavirus.

De asemenea, au fost deschise si 98 de dosare penale pentru zadarnicirea combaterii bolilor, vizandu-i pe cei care incalca regulile de carantina sau de autoizolare.