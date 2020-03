Gigi Becali face inca un gest de milioane, in timpul pandemiei de coronavirus. Omul de afaceri a anuntat ca se vor face teste, pentru depistarea virusului COVID-19, in clinica sa privata.

"Mi s-au solicitat niste aparate si am intrebat la mine la clinica, iar acolo mi-au spus ca avem acolo un laborator genetic care e cel mai performant din Romania si face aceleasi teste pe care le face Victor Babes. Noi putem face teste, dar ne trebuie acreditare. Nu putem face in interiorul clinicii, doar intr-un cort afara. Am si eu pile, relatii in guvernul asta. Am vorbit cu Rares Bogdan sa ne dea repede aprobarea maine, sa putem face teste", a declarat Gigi Becali.

Gigi Becali a spus ca poate face teste in toata tara, pentru ca rezultatele vin foarte repede, datorita aparaturii performante.

"Am vorbit cu fata domnului Cercel si mi-a spus ca prin situatia asta am putea sa degrevam pe 'Victor Babes' de greutatea pe care o are. Ceea ce se face acolo pot face eu la clinica. Am inteles ca putem face si ambulatoriu, sa putem face peste tot in tara. Eu testele le fac in 2-3 ore la laboratorul meu, pentru ca am aparatura. Testele se pot lua foarte repede. Am comandat deja 2.000 de teste. Daca maine ne da aprobarea, chiar atunci incepem", a mai spus Gigi Becali, potrivit a1.ro.