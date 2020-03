Conform raportului transmis de catre cei de la Autoritatea nationala de Sanatate din Italia, mai mult de 99% dintre persoanele care au murit in Italia din cauza coronavirusului erau persoane care sufereau deja de alte boli.

Guvernul premierului italian Giuseppe Conte evalueaza posibilitatea de a impune carantina la nivel national si dupa 1 aprilie.

Pandemia de coronavirus a provocat moartea a 475 de persoane in Italia in ultimele 24 de ore, cel mai grav bilant intr-o singura tara. In plus, sunt aproape 3.000 de persoane care si-au pierdut viata in Italia din cauza acestei boli, un bilant foarte apropiat de cel din China, unde s-au inregistrat mai mult de 3.200 de morti.

Studiu ar putea arata de ce rata de deces din Italia, aproximativ 8% din totalul persoanelor infectate, este mai mare decat in ​​alte tari. Au fost examinate documentele medicale a 18% dintre persoanele care au murit si s-a stabilit ca doar trei victime, adica 0,8% din total, nu aveau si alte patologii.

Mai mult de 75% aveau tensiune arteriala crescuta, aproape 35% - diabet si o treime suferea de boli de inima. Varsta medie a celor care au murit din cauza coronavirusului este 79 de ani. Toate victimele din Italia cu varsta sub 40 de ani erau barbati si aveau deja serioase probleme medicale, potrivit adevarul.ro