Ministerul Sanatatii a oferit cateva cifre despre scenariile la care se asteapta in privinta imbolnavirilor cu coronavirus.

Nelu Tataru, secretar de stat in Ministerul Sanatatii, a declarat ca autoritatile sunt pregatite pentru mai multe scenarii ale evolutiei pandemiei.

Astfel, Tataru estimeaza ca ar putea fi vorba si despre un scenariu 4. Varful epidemiei in Romania ar putea avea loc in a doua parte a lunii aprilie, cand vor mai veni cetateni romani aflati acum in Spania. Totodata, atunci vor avea loc si sarbatorile de Paste.

Cel mai rau scenariu inaintat de Nelu Tataru vorbeste despre 10.000 de cazuri de imbolnavire cu coronavirus in Romania.

In Spania si Italia, sistemele medicale au fost depasite deja de numarul enorm de persoane infectate. In Romania, lucrurile inca arata bine in scenariul trei, iar Nelu Tataru crede ca evolutia infectarilor in scenariul 4 va fi, de asemenea, una lenta.

Citeste si: Casa Regala ofera cazare gratuita persoanelor nevoite sa ramana in...

„Evolutia focarelor interne pe care le avem, mici, in tendinta de a nu conflua si o crestere lenta a numarului de cazuri da posibilitatea, deocamdata, sistemului sanitar sa-si trateze pacientii si sa putem completa paturile, dupa externare, cu cei care se vor confirma”, a declarat Nelu Tataru, citat de stiripesurse.ro.

Acesta spune ca in cel mai bun scenariu, vom ajunge la scenariul 4 intr-un ritm lent, cazurile crescand catre 2.000, iar grupa de varsta ar ramane, in continuare, una mai putin afectata.

Din fericire, Romania nu a fost afectata pana acum in cazul varstelor extreme sau al persoanelor cu comorbiditati.