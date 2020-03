Mai mult de 200 de studenti de la Universitatea de Medicina si Farmacie s-au inscris ca voluntari pentru a ajuta medicii sa trateze persoanele infectate cu virusul COVID-19.

"Incepand cu data de 17.03.2020, in conformitate cu Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 74522 privind stabilirea unor masuri pentru folosirea in cadrul sistemului sanitar a elevilor, studentilor si medicilor rezidenti in contextul raspandirii infectiilor cu coronavirusul SARS-CoV-2, in baza Art. 7, Facultatea de Medicina din cadrul Universitatii de Medicina si Farmacie 'Carol Davila' recruteaza voluntari, in vederea sprijinirii activitatilor in cadrul camerelor de garda, unitatilor/compartimentelor de primiri urgente. (...) Societatea Studentilor in Medicina din Bucuresti a inceput recrutarea studentilor, ajungand momentan la peste 200 de inscrieri. Potrivit SSMB, recrutarea este momentan preventiva, studentii fiind pe pozitii si pregatiti sa intervina in situatia depasirii capacitatii structurilor existente", se mentioneaza in cadrul unui comunicat de presa transmis de catre UMF "Carol Davila".

Voluntari din anii IV, V si VI vor fi organizati pe cate doua intervale de 5 ore si vor prelua o parte din sarcinile administrative ale Directiei.

"Este important sa ne intelegem rolul de studenti medicinisti in aceasta perioada, sa constientizam ca avem energia corespunzatoare, ca detinem o cantitate de informatii prin care putem fi de ajutor si mai departe sa sprijinim autoritatile locale, dar si sa intermediem legatura dintre acestea si publicul general", a declarat Cosmina Stoican, coordonatoarea voluntarilor DSP.

Studentii vountari vor fi responsabili cu apelarea cetatenilor intorsi recent din strainatate, informarea lor cu privire la necesitatea auto-izolarii la domiciliu si prezentarea pasilor de urmat in cazul aparitiei simptomelor.