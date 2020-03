Lectura sub un minut

Potrivit acestuia, copilotul ar fi luat virusul in urma unei calatorii la ski in Germania. Acesta a participat la o sedinta cu alte 16 persoane inainte de a afla ca a testat pozitiv pentru coronavirus.

Cele 16 persoane aflate la sedinta se afla acum in izolare la domiciuliu. Ministrul Transporturilor a mai anuntat ca o ancheta epidemiologica este in desfasurare in momentul de fata.