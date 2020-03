Organizatia Mondiala a Sanatatii nu recomanda folosirea ibuprofenului ca automedicatie in cazul simptomelor de coronavirus.

Ibuprofenul, desi disponibil in toate farmaciile si un medicament la indemana pentru diverse dureri si afectiuni minore, nu este recomandat in cazul automedicatiei pentru simptome similare cu cele de coronavirus.

Astfel, Organizatia Mondiala a Sanatatii recomanda folosirea paracetamolului, in loc de ibuprofen.

De asemenea, Olivier Veran, ministrul francez al Sanatatii, a declarat ca oamenii ar trebui sa evite nu doar ibuprofenul, ci si cortizonul sau alte medicamente anti-inflamatorii.

Revista medicala The Lancet a publicat un studiu in care arata ca o enzima ar putea avea un rol crucial in mecanismul de infectare cu coronavirus. Tocmai aceasta enzima este produsa intr-un ritm alert de corp atunci cand consumam ibuprofen.

Paracetamol, dar cu moderatie

Christian Lindmeier, purtator de cuvant al OMS, a declarat ca expertii agentiei analizeaza aceasta situatie pentru a se putea pronunta mai clar asupra folosirii ibuprofenului.

Intre timp, insa, OMS sugereaza folosirea paracetamolului. Cu toate acestea, si acest medicament trebuie folosit cu moderatie si cu respectarea dozelor, deoarece altfel pot aprea probleme in cazul ficatului.