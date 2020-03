Daca ai obosit citind stirile zilei si simti cum disperarea si anxietatea si-au gasit casa in sufletul tau, e timpul sa lasi loc si pentru niste vesti bune. Am adunat cateva stiri pozitive care iti vor reda speranta in plina pandemie de coronavirus.





Primul vaccin impotriva coronavirus este deja in teste Au inceput deja testele pe subiecti umani pentru un vaccin impotriva coronavirusului. Voluntarii nu se pot imbolnavi deoarece vaccinul contine un cod genetic inofensiv copiat din virus, dar care nu cauzeaza boala. Primul voluntar, o femeie in varsta de 43 de ani din Seattle, a fost injectata luni, scrie BBC.com. Respiram aer mai curat Imaginile surprinse de satelitii NASA arata ca nivelul de poluare a scazut semnificativ in zonele in care a fost impusa izolarea la domiciliu, precum nordul Italiei sau China. Si in Bucuresti, Ministerul Mediului a anuntat la inceputul acestei saptamani ca locuitorii au respirat aer de munte. Coreea de Sud a anuntat cel mai mic numar de infectii Coreea de Sud, care era cel mai mare focar de infectii dupa China, a anuntat cel mai mic numar de imbolnaviri din ultimele 3 saptamani. Mai mult, numarul celor vindecati l-a depasit pe cel al noilor infectati. Joi au fost anuntate 177 vindecari, dar doar 110 noi cazuri, potrivit Digi24. Italienii nu isi pierd speranta Italia este cea mai afectata tara de coronavirus, dupa China. In ultimele 24 de ore au fost anuntate 345 de decese, ridicand numarul total la peste 2.500 de morti. Cu toate acestea, italienii nu isi pierd speranta. In fiecare seara, acestia ies pe balcoane si incep sa cante si sa danseze, demonstrandu-ne ca ne putem tine fruntea sus chiar si in cele mai negre momente. Citeste si: Loteria Romana suspenda toate extragerile. Agentiile loto se inchid... Louis Vuitton incepe sa produca gel dezinfectant gratuit Louis Vuitton, compania mama a unor marci de lux precum Christian Dior, Guerlain si Givenchy, doreste sa ajute autoritatile franceze sa tina sub control pandemia de coronavirus. Aceasta a anuntat ca va incepe sa produca gel dezinfectant pe care il va distribui gratuit autoritatilor de sanatate franceze. Daca vrei sa iei o pauza de la stirile negative si sa te umpli de energie pozitiva, iti recomandam sa urmaresti rubrica lansata de Kudika, Totul va fi bine.

