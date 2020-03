Vicepremierul sustine, intr-o postare pe Facebook, ca Executivul a efectuat demersurile necesare pentru a se da spre folosinta mai multe centre de diagnosticare, in prezent functionand opt astfel de centre. Ea spune ca se distribuie aproximativ 50.000 de teste catre centrele autorizate din Romania.

"In ultimele zile, aud si citesc des aceeasi intrebare: avem teste, aparate si medici suficient de multi in razboiul cu noul coronavirus? Una din principalele prevederi ale starii de urgenta este aceea ca, pentru o durata de 6 luni, spitalele si centrele medicale pot angaja medici si personal auxiliar atat de necesar in aceasta perioada”, a scris, marti, pe Facebook.

Aceasta a mentionat ca exista aproximativ 50.000 de teste care sunt distribuite catre unitatile sanitare, la comanda, in aceasta saptamana.

„Urmeaza o achizitie semnificativa de aparate de diagnosticare Real Time PCR, inclusiv repartizarea lor si in alte centre fata de cele in care se realizeaza acum testarea. S-a creat o baza de date cu toti medicii care pot fi atrasi in astfel de actiuni. Guvernul isi face treaba, observ ca o buna parte din romani sunt prudenti si respecta regulile autoritatilor”