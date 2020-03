In Romania, pana marti, 17 martie, au fost confirmate 184 de cazuri de infectare cu virusul COVID-19, dintre care 19 s-au vindecat.

Grupul de Comunicare Strategica a anuntat ale 16 cazuri noi de infectare cu coronavirus: 7 in Iasi, 2 in Suceava, 2 in Neamt si cate unul in Ialomita, Mures, Botosani, Bistrita Nasaud si Vrancea. Persoanele confirmate pozitiv au varste cuprinse intre 21 si 65 de ani.

Varsta celor 16 persoane depistate cu COVID-19 este intre 21 si 65 de ani, potrivit stiripesurse.ro.

Dintre cele 184 de persoane testate pozitiv cu coronavirus, 16 persoane au fost declarate vindecate si externate, 15 din Timisoara si o persoana din Bucuresti.

In cursul zilei de marti, 17 martie, urmeaza sa mai fie externate 3 persoane de la Institutul National de Boli Infectioase "Matei Bals".