Nivelul concentratiilor tuturor poluantilor monitorizati in Bucuresti a scazut semnificativ in ultima saptamana. Asta ne demonstreaza ca principala sursa de poluare în capitala este traficul rutier, sustine Ministerul Mediului.





De exemplu, concentratia de PM10 era apropiata de cea inregistrata in statiile amplasate la munte.

„In ultima saptamana, concentratiile tuturor poluantilor monitorizati s-au situat mult sub valorile limita. In fiecare zi, au existat unele perioade de crestere orara a particulelor PM10 si NO2, dimineata, orele 09:00-11:00, respectiv seara, orele 20:00-22:00, insa amplitudinea acestor cresteri a fost mult sub valorile obisnuite”, a scris ministerul intr-un mesaj postat pe Facebook luni si citat de Digi24.

Potrivit ministerului, bucurestenii au respirat in ultima saptamana aer de munte.