Potrivit acestuia, a fost nevoie de doar 2 saptamani pentru ca lucrurile sa scape de sub control si intreaga tara sa se prabuseasca din cauza coronavirusului. Acesta avertizeaza ca majoritatea persoanelor, printre care si el, nu au luat initial in serios gravitatea situatiei si au ignorat masurile de preventie propuse de guvern pentru a tine sub control cazurile de Covid-19.

Italia este a doua cea mai dur afectata tara de coronavirus dupa China. Pana acum au fost inregistrate 1.800 de decece, iar peste 25.000 de persoane au fost infectate.

Iata mesajul integral al italianului, tradus de psihologul Victor Flueras:

Am tradus o experienta a unui italian, poate fi utila si pentru noi, care suntem inca in prima etapa: -----

Citeste si: In Italia, rubrica de decese se intinde pe 10 pagini

Sa vedem cum s-au miscat lucrurile (retineti ca totul s-a intamplat in aproximativ 2 saptamani):

ETAPA 1. Stii ca exista coronavirus si primele cazuri incep sa apara in tara ta. Ei bine, nimic de care sa va faceti griji, este doar o gripa! Vreau sa spun ca nu am 75 de ani + deci ce mi s-ar putea intampla? Sunt in siguranta, toata lumea reactioneaza excesiv, de ce este nevoie sa iesi cu masca si sa-ti faci stoc de hartie igienica? O sa-mi traiesc viata ca de obicei, nu e cazul sa ma stresez.

ETAPA 2. Numarul de cazuri incepe sa fie semnificativ. Se declara „zona rosie” si carantina in unul sau doua orase mici unde au gasit primele cazuri si o multime de oameni au fost infectati (pe 22/02). Ei bine, este trist si oarecum ingrijorator, dar se ocupa cine trebuie de situatie, asa ca nu-i cazul sa intram in panica. Exista cativa morti, dar toti sunt batrani cu alte patologii, asa ca mass-media incearca doar sa creeze panica pentru a obtine trafic, sa le fie rusine. Oamenii isi duc viata ca de obicei, vreau sa spun ca nu voi inceta sa mai ies si sa-mi intalnesc prietenii, nu-i asa? Nu este nevoie. Nu o sa ma afecteze. Toata lumea este bine aici.

ETAPA 3. Numarul de cazuri este in crestere rapida. Aproape ca s-au dublat intr-o singura zi. Sunt mai multi morti. Se declara zone rosii si carantina in cele 4 regiuni in care sunt inregistrate majoritatea cazurilor (pe 7/03). In Italia, in acest moment, 1/4 din tara este in carantina, scolile si universitatile sunt inchise in aceste zone, dar barurile, locurile de munca, restaurantele si altele, sunt inca deschise. Decretul este sifonat de un ziar inainte ca acesta sa fie anuntat oficial asa ca in jur de 10k de oameni din zona rosie fug din zona in aceeasi noapte pentru a se intoarce in casele lor din restul Italiei (acest lucru va fi important mai tarziu). Cea mai mare parte a populatiei din restul de 3/4 din Italia face in continuare ceea ce face intotdeauna, o parte si din cei in carantina fac la fel. Inca nu isi dau seama de gradul de gravitate al situatiei. Adica da, oriunde te-ai intoarce vorbesc despre coronavirus, esti sfatuit sa te speli pe maini si sa-ti limitezi iesirile, adunarile unui numar mare de persoane sunt interzise si asa mai departe, la fiecare 5 minute la televizor iti reamintesc aceste reguli. Dar inca nu le-a intrat in cap oamenilor.

Citeste si: Politia Romana: "Este o perioada favorabila pentru fake-news"

ETAPA 4. Numarul de cazuri este in continua crestere. Scolile si universitatile sunt inchise peste tot timp de cel putin o luna. Este o situatie de urgenta nationala de sanatate. Spitalele sunt umplute la capacitate maxima, unitati intregi sunt eliberate pentru a face loc pacientilor cu coronavirus. Nu sunt suficienti medici si asistente, readuc pensionari si pe cei care sunt in ultimii 2 ani de universitate, nu mai sunt schimburi, ci lucreaza fiecare cat poate. Desigur, medicii si asistentele se infecteaza, raspandindu-l in familiile lor si asa mai departe. Exista prea multe cazuri de pneumonie, prea multe persoane care au nevoie de terapie intensiva si nu sunt suficiente locuri pentru toata lumea. Acelasi lucru este valabil si pentru aparatele respiratorii (nu stiu daca acesta este numele corect). In acest moment este ca si cum ai fi in razboi: medicii trebuie sa aleaga pe cine sa trateze in functie de sansa lor de supravietuire, ceea ce inseamna ca persoanele in varsta si pacientii cu traumatism / accident vascular cerebral nu pot fi tratate deoarece cazurile de corona au prioritate. Nu exista suficiente resurse pentru toata lumea, asa ca trebuie sa fie distribuite pentru cele mai bune rezultate. Mi-as dori sa fie o poveste, dar literalmente asa s-a intamplat. Oamenii au murit din cauza ca nu mai era niciun spatiu, am un medic care m-a sunat devastat, deoarece a trebuit sa lase 3 oameni sa moara in acea zi, asistentele plangand pentru ca vad oameni murind in fata lor si nu pot face nimic decat sa ofere ceva oxigen. Ruda unui prieten a murit ieri de corona pentru ca nu l-au putut trata. Chimioterapiile au fost oprite pana la o noua notificare. Este haos, sistemul se prabuseste. Nu auzi altceva decat de Coronavirus si de criza pe care o provoaca.

ETAPA 5. Va aduceti aminte de cei 10000 care au fugit din zona rosie in restul Italiei? Ei bine, in intreaga tara trebuie declarata carantina (pe 9/03). Scopul este de a intarzia raspandirea virusului cat mai mult posibil. Oamenii pot merge la munca, sa faca cumparaturi alimentare, sa mearga la fabrica si toate afacerile sunt inca deschise, deoarece altfel economia s-ar prabusi (este deja prabusita), dar nu puteti parasi localitatea daca nu aveti un motiv valabil. Acum exista frica, vezi o multime de oameni cu masti si manusi in jur, dar exista totusi oameni care cred ca sunt invincibili, care merg la restaurante in grupuri mari, stau cu prietenii sa bea si asa mai departe. Urmatorul pas.

ETAPA 6. 2 zile mai tarziu, se anunta ca majoritatea intreprinderilor sunt inchise: baruri, restaurante, centre comerciale, tot felul de magazine etc. Totul, cu exceptia supermarketurilor si farmaciilor. Va puteti deplasa doar daca aveti o declaratie pe propria raspundere, care este un document oficial in care va declarati numele, de unde veniti, unde mergeti si pentru ce anume. Exista o multime de puncte de control ale politiei, daca sunteti prinsi afara fara un motiv valid, riscati o amenda de pana la 206 EUR, iar daca sunteti un pacient pozitiv cunoscut, riscati de la 1 la 12 ani de inchisoare pentru omucidere. Asa este situatia azi.

Retineti ca totul s-a intamplat in aproximativ 2 saptamani, 5 ZILE DE LA ETAPA 3 PANA ACUM.

Citeste si: Catalin Iliescu (PMP): "S-au intors in tara doar romanii care...

Restul lumii, in afara de Italia, China si Coreea abia acum incepe sa ajunga la celelalte etape, asa ca permiteti-mi sa va spun acest lucru: habar nu aveti ce va asteapta. Stiu pentru ca acum 2 saptamani am fost cel care habar n-avea si pentru care nu era chiar asa de rau. Dar este. Si nu pentru ca virusul este deosebit de periculos sau mortal, ci pentru toate consecintele pe care le aduce.

Este greu sa vezi ca toate aceste tari actioneaza de parca nu le vine sa ia masurile necesare pentru starea de bine a cetatenilor, in timp ce inca pot, asa ca te rog, daca citesti acest lucru, incearca sa actionezi in interesul tau. Aceasta problema nu se va rezolva prin ignorarea ei.