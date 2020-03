Multitudinea de informatii prezente despre Coronavirus a dus la aparitia a numeroase mituri si idei false despre Covid-19. Iata cateva lămuriri facute de doctorul Bruce Aylward, reprezentant al Organizatiei Mondiale a Sanatati.



Stranutul nu este un simptom al Covid-19, ci febra si tusea seaca, sustine Bruce Aylward citat de The New York Times dupa ce a analizat situatia din China. In cele mai multe cazuri, simptomele sunt usoare sau moderate, insa varstnicii sau personale cu probleme de sanatate pot dezvolta complicatii precum pneumonia. Personale care dezvolta o forma usoara a Covid-19 se vindeca in aproximativ 2 saptamani, in timp ce cei cu forme severe necesita 3 pana la 6 saptamani pentru a se recupera.

Care sunt simptomele infectiei cu noul Coronavirus

Dupa cum spuneam, stranutul nu este un simptom al Covid-19. In schimb, personale infectate prezinta urmatoarele simptome: febra, tuse, dureri musculare, respiratie dificila, oboseala. In cazurile grave pot aparea pneumonia, sindromul de detresa respiratorie acuta, sepsis si socul septic.

Masuri de preventie a imbolnavirii cu Covid-19

Organizatia Mondiala a Sanatatii sustine ca masuri de preventie simple precum spalarea frecventa a mainilor pentru cel putin 20 de secunde si testarea rapida a suspectilor de Covid-19 sunt eficiente in controlul epidemiei. Potrivit doctorului Bruce Aylward nu trebuie sa fim ingrijorati in privinta produselor care vin din zonele cu numar mare de cazuri. Acesta ne mai spune ca nu ar trebui sa ne bazam pe vremea calda pentru distrugerea virusului Covid-19 deoarece nu exista nicio dovada in acest sens.