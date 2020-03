Inca 19 cazuri de infectare cu virusul COVID-19 au fost confirmate de catre Grupul de Comunicare Strategica.

Bilantul victimelor coronavirusului in Romania a ajuns la 158.

Varstele persoanelor noi depistate cu COVID-19 sunt intre 19 si 54 de ani si sunt in carantina sau autoizolare.

Cele 19 cazuri noi sunt: 4 in Arad, 3 in Ilfov, 2 in Valcea, 2 in Timisoara si cate unul in Bucuresti, Cluj Napoca, Salaj, Buzau, Ialomita, Hunedoara, Galati si Suceava.

Majoritatea persoanelor noi depistate au calatorit in Italia, iar doua dintre ele in Austria si Germania.

3.008 persoane sa afla in carantina institutionalizata in Romania, pentru care s-au efectuat teste si se asteapta primirea rezultatului pentru a afla daca sunt sau nu infectate cu virusul COVID-19.

Alte 15.546 de persoane sunt in izolare la domiciliu si se afla sub monitorizare medicala.