Medicii sustin ca isi pun in pericol vietile in fiecare zi fiindca in spitale nu sunt suficiente echipamente de protectie, iar cele existente nu sunt eficiente.

"Izabela Panescu: Ce echipamente aveti in spital? Pentru ca sunteti spital de pneumologie. Oana Deleanu, medic primar pneumolog la Spitalul „Marius Nasta”: Noi, pielea noastra, o bariera naturala suficienta, mucoasa noastra nazala si orala, o bariera suficienta, hainele de spital, peste care se poate pune un halat de carpa. De fapt nu aveti echipament... Oana Deleanu: Nu avem... Nicio masura nu este sigura. Imi spunea un prieten din Italia ca in spital medical cu echipament de scafandri, complet etanse, s-a infectat in proportie de 20%. Auzisem de la cineva din domeniu ca personalul medical la nivel global s-a infectat in proportie de 40%. S-au infectat, dar macar si-au luat masurile despre care se stie ca trebuiesc luate. Dar daca nu le iei nici pe alea? Sa ne asteptam ca personalul medical sa se infecteze cati, 90%? Ganditi-va ca medicii sunt mai expusi, in mod repetat. Imunitatea ta exista, dar la un moment dat spune: ma scuzati, m-am dus la culcare. Ce se va intampla cand se vor infecta 60-70% din personalul medical?", potrivit digi24.ro Citeste si: Un barbat din Pitesti, suspectat de coronavirus, a murit la spital

