Grupul de Comunicare Strategica a anuntat ca bilantul victimelor infectate cu virusul COVID-19 a ajuns la 139.

In cursul zilei de duminica au fost depistate 16 cazuri noi de infectare cu coronavirus.

Este vorba de 4 persoane din Bucuresti, 4 in Arad, 3 in Brasov, 2 in Braila si cate un caz in Constanta, Iasi si Teleorman.

Cazurile noi confirmate sunt fie contacti ale unor persoane infectate cu COVID-19, fie persoane aflate in carantina.

Varsta celor 16 persoane dipistate astazi este cuprinsa intre 5 si 71 de ani.

"Pana astazi, 15 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 139 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cei 139 de cetateni care au contactat virusul, noua sunt declarati vindecati si au fost externati.

