Au aparut primele doua cazuri de infectare cu coronavirus in Braila. Anuntul a fost facut de primarul orasului si a fost confirmat ulterior de Grupul de Comunicare Strategica.

Marian Dragomir, primarul Brailei, a anuntat ca este vorba despre doua persoane de cetatenie romana, aflate in carantinare, dupa ce s-au intors din Italia.

"In momentul acesta, cei doi bolnavi infectati cu Covid 19, sunt internati si izolati la Sectia de Boli Infectioase din Spitalul Judetean de Urgenta Braila. Acestia au sosit in mod controlat de la punctul de trecere a frontierei, in data de 12.03.2020 si introdusi direct in spatiul de carantina, neavand contact cu alte persoane", a precizat Marian Dragomir, potrivit adevarul.ro.

Primarul Brailei a facut apel la calm si i-a sfatuit pe oameni sa evite aglomeratia, reuniunile si deplasarile nejustificate.

"Oamenii trebuie sa inteleaga ca este absolut necesar sa ramana acasa, sa se abtina de la orice iesire, de la orice contact cu alte persoane", a mai spus Dragomir.

Citeste si: Primul roman mort de COVID-19 in Italia. Avea si alte probleme de...

Doar in cursul zilei de duminica au mai fost confirmate 8 cazuri de infectare cu virusul COVID-19, bilantul victimelor ajungand la 131.