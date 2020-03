Cadrele medicale care lucreaza pe ambulanta se plang de faptul ca oamenii care suna la 112 nu mentioneaza faptul ca s-au intors dintr-o zona de risc.

Din spusele medicilor, mai multe persoane, cu simptome de febra, au apelat la 112, crezand ca este vorba de o gripa normala, si abia cand au sosit medicii acestia au precizat ca vin din zone de risc, precum Spania sau Italia.

"Oamenii suna la 112, spun ca au simptome, dar nu declara de unde vin. Nu spun pentru ca le e teama ca vor fi luati cu isoleta si cred ca mai bine le luam noi analizele si raman acasa. Dar, unu, analizele nu se fac acasa si, doi, ne pun in risc de infectare", a declarat un medic de la Ambulanta Bucuresti.

"Noroc ca avem manusi lungi si masti, la orice consultatie si suntem precauti. Prima intrebare e de unde vin, cu cine au intrat in contact. Am avut situatii in care abia atunci ne-au spus ca vin din zonele afectate. Daca am sti asta, am veni direct in costume. Ii rugam sa spuna sincer la 112 de unde vin!", a spus un alt medic, potrivit antena3.ro.