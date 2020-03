Departamentul pentru Situatii de Urgenta a dat mai multe informatii legate de consumul Vitaminei C si legatura acesteia cu coronavirusul.

Aceste explicatii au venit in urma informatiilor care au circulat in mediul online, potrivit carora Vitamina C ar ajuta la prevenirea si/sau combaterea coronavirusului.

Postarea integrala a Departamentului pentru Situatii de Urgenta:

"Vitamina C este un micronutrient esential pentru buna functionare a organismului nostru. Doza zilnica necesara de vitamina C se obtine printr-o alimentatie echilibrata ce include fructe si legume.

Studiile stiintifice arata ca vitamina C poate reduce simptomele intr-o raceala obisnuita si, in special la persoanele cu carenta de vitamina C, poate avea efecte benefice in pneumonii. In prezent, nu exista dovezi ca vitamina C ajuta a prevenirea sau tratamentul infectiei cu coronavirus.

Supradoza de vitamina C poate cauza reactii adverse precum greata, crampe abdominale si diaree".