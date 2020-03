O femeie in varsta de 41 de ani, intoarsa din Dubai pe data de 8 martie, confirmata vineri cu coronavirus, este angajata a Ministerului Sanatatii, a precizat Grupul de Comunicare Strategica.

Este vorba de cazul 92 de infectare cu COVID-19, confirmat, vineri, 13 martie.

Femeia este acum carantinata la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi.

Angajata Ministerului Sanatatii a mers la munca, facand naveta Iasi-Bucuresti, incepand cu data de 9 martie, dupa ce s-a intors din Dubai.

"Cazul 92, mai exact femeia de 41 de ani internata in Spitalul de Boli Infectioase din Iasi, care s-a intors din Dubai in 8 martie 2020 si a fost confirmata pozitiv in data de 13 martie 2020 este un angajat al Ministerului Sanatatii si nu o persoana din judetul Mures", a anuntat Grupul de Comunicare Strategica.

La momentul actual se reazlizeaza o ancheta epidemiologica, pentru a se stabili persoanele cu care femeia a avut contact si recoltarea probleor de la acestia.

"Mentionam ca, in prezent se afla in curs o ancheta epidemiologica pentru stabilirea contactilor si recoltarea probelor, la fel ca la fiecare caz depistat pozitiv. De asemenea, contactii directi ai persoanei se afla in autoizolare la domiciliu", a mai transmis sursa citata.