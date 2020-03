In ultima ora, in Romania au mai fost confirmate inca patru cazuri de infectare cu coronavirus, potrivit Centrului de Comunicare Strategica.

CAZUL 76 - Un barbat in varsta de 44 de ani, din Brasov, care s-a intors pe data de 11.03.2020 din Boston si a fost internat in data de 12.03.2020.

CAZUL 77 - O adolescenta in varsta de 16 ani, din Covasna, care a intrat in contact direct cu o persoana testata pozitiv cu COVID-19.

CAZUL 78 - Femeie in varsta de 77 de ani, din Covasna, intrata in contact direct cu o familie venita din Italia.

CAZUL 79 - O femeie in varsta de 51 de ani, care s-a intors recent din Italia, aflata in carantina.

"Cele mai multe persoane diagnosticate cu infectie cu COVID-19 (coronavirus) sunt in municipiul Bucuresti (27), acestea fiind internate in spitale de boli infectioase si sub permanenta supraveghere medicala. Pe teritoriul Romaniei, in carantina institutionalizata sunt 2.298 de persoane pentru care se efectueaza verificari pentru a depista daca au contactat virusul COVID – 19 (coronavirus). Alte 13.723 de persoane sunt in izolare la domiciliu si se afla sub monitorizare medicala. Pana la acesta data, la nivel national, au fost prelucrate 2.545 de teste. Dintre acestea, 2.470 au fost cu rezultat negativ, adica persoanele de la care au fost prelevate mostrele analizate nu sunt infectate cu COVID-19", au anuntat autoritatile, potrivit adevarul.ro.