Atat Guvernul, cat si senatorii PNL vor intra in autoizolare, dupa ce senatorul PNL, Vergil Chitac, a fost testat pozitiv cu coronavirus.

Anuntul a fost facut de premierul Ludovic Orban intr-o conferinta de presa, la care au luat parte mai mai multi jurnalisti si ministrul Sanatatii.

"Toti membrii BPN al PNL se vor izola la domiciliu. Toti senatorii din grupul senatorial PNL au obligatia sa se autoizoleze. Nu asteptam ancheta epidemiologica. Am cerut Ministerului Sanatatii un mecanism rapid de ancheta epidemiologica in PNL. Ministrilor prezenti si membrilor BEX PNL li se vor prelua probe pentru diagnostic rapid. Dupa prelevare, toti se vor izola la domiciliu. Ca premier in exercitiu, ma voi izola la Vila Lac 1 de unde ne vom exercita toate atributiile. Urmeaza sa luam o decizie pentru a vedea unde se izoleaza ministrii", a spus Ludovic Orban in timpul conferintei.

Recomandarea lui Orban pentru jurnalisti a fost ca acestia sa se autoizoleze si sa isi faca testul pentru coronavirus.

Premierul a tinut sa sublinieze faptul ca exista un guvern functional, iar el, indiferent de diagnostic, isi va indeplinii atributiile.

Citeste si: Sindicate: Cerem Guvernului sa inghete preturile

"Mi-e teama sa nu fie afectati altii. Indiferent care e diagnosticul meu, eu imi indeplinesc sarcinile. Exista un Guvern. Ministrii trebuie sa ramana in functiune pentru a lua decizii si pentru a apara sanatatea cetatenilor. Este aproape functional softul care ne permite organizarea sedintelor de Guvern online. Cel putin putin pana la al doilea diagnostic ramanem in situatie de izolare", a mai spus Orban.

Orban: Presedintele va decide calea de urmat

Ludovic Orban a precizat ca, in conditiile de fata, PNL nu va mai merge la consultari.

"Presedintele a declansat procedura de consultare a partidelor, l-am informat pe presedinte dupa ce am aflat ca senatorul e pozitiv, presedintele va decide calea de urmat", a spus premierul.

Orban ii sfatuieste pe senatori sa se autoizoleze, inainte sa li se faca ancheta epidemiologica.

Citeste si: VIDEO Dana Budeanu, atac la adresa PNL si Iohannis: "Va bateti joc...

"La parlament, find vorba de un senator, e absolut necesara ancheta epidemiologica. Pentru toti parlamentarii, mai ales senatorii sa nu astepte ancheta epidemiologica, sa nu intre in contact cu nimeni", a afirmat Ludovic Orban.