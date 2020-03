Vergil Chitac, senator PNL si candidat la Primaria Constanta, sotia sa, asistentul personal, dar si fiul acestuia au fost testati pozitiv cu coronavirus. Senatorul PNL a fost luni in Parlament.

Vergil Chitac a participat recent la o delegatie in care a calatorit alaturi de alte doua persoane suspecte de coronavirus.

Senatorul a luat decizia de a se autoizola la domiciliu pentru doua saptamani.

Bogdan Hutuca, seful PNL Constanta, a spus ca s-a autoizolat si el, pentru ca s-a intalnit cu Chitac, care nega vehement ca nu este suspect de infectare cu coronavirus.

"Senatorul Chitac a facut testul pentru coronavirus, asa cum deja stiti si rezultatul a iesit pozitiv. Atat pentru el, cat si pentru sotie. Din momentul in care am aflat, am decis sa ma autoizolez si eu deoarece ultima data cand m-am intalnit cu domnul senator a fost luni, saptamana aceasta. Am plecat, ieri, spre Parlament si in momentul cand voiam sa intru in cladire am primit vestea ca domnul Chitac s-a testat pentru coronavirus. Mi-am sunat seful de la partid si l-am informat despre situatie si am plecat spre casa. De atunci, m-am autoizolat si astep rezultatul testului", a spus Bogdan Hutuca, potrivit g4media.ro.

Joi, 12 martie, Citac a vrut sa dezminta informatiile aparute in presa, potrivit carora este suspect de coronavirus, afirmand ca ce are el este o simpla raceala, iar testul l-ar fi facut pentru a spulbera indoielile celor din jurul sau.

"Constat ca s-a creat o adevarata isterie in plan social vizavi de o asa zisa infectare a mea cu Coronavirus. Informatia vine exact pe fondul votului din Parlament de astazi, pentru investirea Guvernului Citu. Este adevarat ca ieri am anuntat ca nu pot participa la vot pentru ca sufar de o raceala si voi ramane acasa. Totusi, nu stiu in ce context colegii din Parlament au tras de la sine concluzia ca sunt suspect de Coronavirus si au facut public acest lucru. Mentionez ca sunt sub medicatie de doua zile si nu am simptome de Coronavirus. Totusi, pentru a inlatura orice suspiciune, am solicitat efectuarea unui test si va voi tine la curent", a scris senatorul PNL pe Facebook.