Dupa ce, in ultimele zile, numarul deceselor cauzate de coronavirus in China incepuse sa scada, lucrurile s-au schimbat brusc in cursul zilei de ieri.

Numarul de cazuri de infectare cu coronavirus reusise sa scada de-a lungul a patru zile consecutive in China. Din pacate, insa, situatia ce parea promitatoare s-a schimbat din nou, iar statul a raportat noi cresteri ale numarului de infectati. Responsabili pentru aceasta crestere ar fi cetatenii care au fost infecatti peste hotare cu Covid-19. In China continentala au fost confirmate alte 24 de cazuri ale bolii, in comparatie cu cele doar 19 din ziua precedenta. 10 astfel de cazuri de coronavirus sunt ”importate”, astfel ca s-a ajuns la 79 de chinezi infectati peste hotare. Provincia Hubei, epicentrul epidemiei de coronavirus, pare sa o duca mai bine decat zilele trecute, iar situatia se stabilizeaza incet, incet. Ultimele 6 zile au inregistrat o scadere constanta a cazurilor de noi infectii. Wuhan, orasul de unde a pornit epidemia, a raportat doar 13 noi infectii in cursul zilei de marti. Citeste si: 15 recomandari de la autoritati: iata cum sa te feresti de coronavirus Aici a calatorit ieri si presedintele Chinei, Xi Jinping, pentru prima oara de cand a izbucnit epidemia. Sunt peste 80.000 de cazuri de infectare cu coronavirus in China continentala. Numarul deceselor a crescut la 3.158, arata stiripesurse.ro.

Te-ar putea interesa si: