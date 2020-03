In contextul epidemiei de coronavirus, e bine sa fii la curent cu toate aspectele privitoare la aceasta boala care da de furca autoritatilor din intreaga lume.

Epidemia de coronavirus, care a inceput in China, a ajuns acum in peste 110 teritorii si a facut deja peste 114.000 de victime, dintre care 4.000 au decedat. Pe fondul temerilor crescute cu privire la Covid-19, e bine sa stii toate informatiile relevante despre aceasta epidemie.

Cand si unde a inceput epidemia de coronavirus

Epidemia de coronavirus isi are originile in orasul Wuhan, din provincia Hubei, China. La finalul lui decembrie 2019, acolo au fost raportate mai multe cazuri misterioase de pneumonie. S-a ajuns la concluzia ca aceste cazuri au legaturi cu piata Huanan, asa ca e aproape sigur ca virusul are origini zoonotice si a facut saltul de la animal la om. Virusul ar proveni de la lilieci din genul Rhinolophus.

Prima persoana cu simptome a aparut pe 1 decembrie 2019, iar aceasta nu avea nicio legatura cu piata din Huanan sau cu cei 40 de indivizi descoperiti cu acest virus.

In fazele incipiente ale epidemiei, numarul cazurilor s-a dublat aproximativ saptamanal. In prima jumatate a lunii ianuarie, Odata cu Noul An Chinezesc si cu migratia masiva a cetatenilor in tara, virusul a ajuns si in alte provincii din China.

Coronavirus: ce simptome are imbolnavirea cu Covid-19

Coronavirus are simptome non-specifice, iar unii dintre cei infectati pot fi chiar asimptomatici, sau pot avea simptome generale.

Cele mai importante 10 simptome in cazul imbolnavirii cu coronavirus, dar si incidenta lor, arata astfel:



Febra - 87,9% Tuse seaca - 67,7% Oboseala - 38,1% Expectoratii - 33,4% Dificultati la respiratie - 18,6% Dureri de muschi sau articulare - 14,8% Dureri in gat 13,9% Dureri de cap - 13,6% Frisoane - 11,4% Greata sau varsaturi - 5%

Avansarea bolii poate duce la pneumonie severa, sindrom respirator acut sever, soc septic si chiar moarte.

Perioada de incubatie (timpul dintre infectie si aparitia simptomelor) este de la 1 la 14 zile, iar de regula, este de 5 zile. Intr-un caz, perioada de incubatie a fost de 27 de zile.

Cum se transmite coronavirus

Principalul mod de transmitere a coronavirusului este prin picaturile de secretii respiratorii, pe care oamenii le expluzeaza cand tusesc sau stranuta.

Picaturile petrec in aer doar cateva momente, dar pot ramane viabile o vreme pe suprafete de plastic, metal sau sticla.

Desi nu este inca sigur, e probabil ca Covid-19 sa se comporte ca alte coronavirusuri, care pot supravietui pana la 9 zile la temperatura camerei.

Dezinfectarea suprafetelor se poate face cu substante precum alcoolul etilic, de concentratie 70%.

Organizatia Mondiala a Sanatatii spune ca riscul de transmitere a virusului de la o persoana asimptomatica este foarte mic, iar ca transmiterea prin fecale este, de asemenea, limitata.

Estimarile arata ca o persoana infectata poate infecta, la randul sau, alte 2,13 - 4,82 persoane.

Cum poti preveni infectarea cu coronavirus

Cele mai importante lucruri pe care le poti face pentru a preveni o infectie cu coronavirus sunt sa ai grija de igiena proprie, dar si sa te tii departe de oameni.

E indicat sa te speli pe maini cu apa si sapun, timp de 20 de secunde, iar ideal ar fi sa o faci cat mai des. De asemenea, evita sa iti atingi fata daca nu te-ai spalat pe maini. Incearca sa tusesti intr-un servetel si sa il arunci direct la gunoi.

In ceea ce priveste folosirea mastilor de protectie, nu exista dovezi cu privire la faptul ca mastile chirurghicale protejeaza persoanele neafectate de virus in fata unei infectii: Astfel de masti de protectie sunt purtate, de regula, de persoane bolnave, pentru a preveni ca altii sa fie infectati de catre acestea.

Guvernele din lume au inceput deja sa sugereze evitarea vizitelor nenecesare in tarile afectate de epidemie.

Ce tratamente exista pentru coronavirus

Nu exista niciun medicament antiviral specific pentru Covid-19, insa se lucreaza la astfel de solutii. Simptomele ar putea fi tratate cu medicamente obisnuite pentru raceala, alaturi de odihna si hidratare. In functie de severitatea simptomelor, terapia cu oxigen, administrarea intravenoasa de fluide sau respiratia artificiala ar putea fi folosite.

Momentan, sunt vizati cativa compusi care ar putea ajuta in lupta impotriva coronavirusului, intre care favipiravir, ribavirin, remdesivir sau galidesivir.

Vaccinul pentru coronavirus

Se lucreaza si la un vaccin care sa functioneze ca antidot pentru coronavirus. Organizatia Mondiala a Sanatatii declara, insa, la inceput de 2020, ca nu se asteapta ca acesta sa fie disponibil mai devreme de 18 luni. Pana la inceput de martie 2020, mai bine de 30 de variante de vaccin se aflau in lucru.

Eforturile anterioare pentru crearea de vaccinuri impotriva virusurilor din familia Coronaviridae s-au concentrat pe SARS si MERS. Cu toate acestea, pana acum nu s-a gasit un vaccin eficient si sigur pentru SARS.

Mai multe tari, intre care China, Statele Unite, Canada si chiar Bulgaria lucreaza la vaccinuri impotriva coronavirusului. Americanii de la Institutul National de Sanatate coopereaza cu compania de biotehnologie Moderna pentru a crea un vaccin ARN, iar testele pe oameni ar putea demara in mai 2020.

O teorie a conspiratiei aparuta pe internet afirma ca virusul era deja cunoscut, iar ca un vaccin este disponibil, dar nu este prezentat publicului.

Cum au reactionat statele la coronavirus

Situatia din China

Prima persoana s-ar fi imbolnavit de coronavirus in Wuhan, pe 1 decembrie 2019. A durat insa o luna pana cand o avertizare publica sa fie data, pe 31 ianuarie. Organizatia Mondiala Sanatatii a fost notificata in aceeasi zi.

Pe 23 ianuarie 2020, Wuhan a intrat in carantina, iar sarbatorile Anului Nou Chinezesc, programate pentru 25 ianuarie, au fost anulate, de asemenea.

In total, 60 de milioane de oamen sunt acum in carantina, pe teritoriul Chinei.

Ce se intampla in Italia

Epidemia de coronavirus a inceput in Italia pe 31 ianuarie 2020, cand doi turisti chinezi au fost depistati pozitiv cu Covid-19 in Roma. Zbourile intre Italia si China au fost suspendate imediat si a fost declarata starea de urgenta, prim-ministrul GIuseppe Conte afirmand ca tara sa e prima din UE care ia aceasta masura de precautie.

Pe 22 februarie, Consiliul de Ministri a carantinat peste 50.000 de oameni din 11 municipailitati din nordul Italiei. Pe 4 martie, toate scolile si universitatile au fost inchise, dupa ce numarul mortilor din Italia a ajuns la 100. De asemenea, toate competitiile sportive se desfasurau cu usile inchise. Pe 9 martie, competitiile sportive au fost anulate pentru cel putin o luna.

Primele orase din Italia care au intrat in carantina erau din regiunile Veneto si Lombardia. Ulterior, carantina a fost extinsa catre majoritatea regiunilor din nordul tarii, insa in seara zilei de 9 martie, a fost declarata carantina in intreaga Italie.

Situatia coronavirus din Iran

Primele cazuri de coronavirus in Iran au fost raportate pe 19 februarie, in Qom. Ambii pacienti au murit in aceeasi zi.

Concertele si evenimentele culturale au fost anulate, iar universitatile si scolile din mai multe regiuni au fost inchise. Chiar si evenimente sportive, inclusiv meciuri de fotbal, au fost anulate.

Exista suspiciuni conform carora autoritatile iraniene ar fi musamaliat amploarea epidemiei si numarul de victime din tara. Peste 10 state au analizat parcursul cazurilor si le-au trasat origini iraniene, indicand ca epidemia din tara ar putea fi mult mai grava.

Hossein Salami, seful Garzii Revolutionare, a sugerat ca aceasta epidemie ar putea fi un act de razboi biologic din partea Statelor Unite, orientat impotriva Iranului si Chinei.

Cum se prezinta situatia in Romania

La momentul publicarii acestui articol, Romania se confrunta cu 17 cazuri confirmate de coronavirus, dar si cu o serie de masuri restrictive, menite sa impiedice raspandirea virusului in tara. 5 dintre persoanele confirmate cu Covid-19 si-au revenit ulterior diagnosticarii. Alte 27 de persoane sunt in carantina si 12.789 sunt monitorizate la domiciliu, dupa ce s-au autoizolat.

In data de 8 martie, Raed Arafat, secretar de stat in MAI, a anuntat ca sunt interzise toate adunarile publice cu peste 1.000 de participanti, iar ca restrictia va fi activa cel putin pana la 31 martie 2020.

De asemenea, toate zborurile intre Romania si Italia au fust suspendate in data de 9 martie, iar interdictia se aplica pana in data de 23 martie. La momentul respectiv, Marcel Vela, Ministrul de Interne, declara ca vor fi suspendate cursurile timp de o saptamana in scoli care au cel putin un caz de coronavirus.

Scolile din Romania sunt inchise in intervalul 11 - 22 martie, iar masura ar putea fi extinsa ulterior, in functie de evolutia epidemiei de coronavirus.