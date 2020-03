Pana in data de 9 martie 2020, Romania a ajuns la 15 cazuri confirmate de cetateni care au fost infecatati cu coronavirus.

Dintre acesti 15 pacienti, 5 au fost deja testati in repetate randuri si declarati vindecati, astfel ca au fost si externati din spitale.

Alte 27 de persoane sunt aflate in carantina si se fac verificari cu privire la posibilitatea de infectie cu Covid-19.

In plus, alti 12.789 de oameni sunt in autoizolare la domiciliu si sunt monitorizati medical.

Cand a aparut coronavirus in Romania?

Pacientul 1: primul pacient depistat cu coronavirus in Romania a fost descoperit pe 26 februarie. Acesta esta un tanar de 25 de ani din Gorj. Respectivul fusese in preajma unui italian bolnav care a fost la noi in tara. Gorjeanul s-a vindecat de coronavirus in 29 februarie.

Pacientii 2 si 3: alte doua cazuri de Covid-19 au aparut in Romania doua zile mai tarziu, pe 28 februarie. Prima este o femeie de 38 de ani din Timisoara, iar celalalt este un maramuresean de 45 de ani. Amandoi venisera recent din Itallia.

Cazuri de coronavirus in luna martie

Urmatorii pacienti testati pozitiv pentru coronavirus au fost depistati dupa inceputul lunii martie.

Pacientul 4: Este vorba despre cazul din 3 martie, al unui barbat de 47 de ani, care a stat in avion langa femeia diagnosticata pe 28 februarie. Acesta a fost declarat vindecat in data de 5 martie.

Pacientul 5: in data de 4 martie, a fost descoperit pozitiv si un adolescent de 16 ani, nepot al barbatului descoperit cu o zi inainte.

Pacientul 6: aici e vorba despre un alt roman care a venit recent din Italia, chiar din Lombardia. Barbatul de 71 de ani a fost descoperit cu coronavirus pe 4 martie.

Pacientul 7: o colega de clasa a adolescentului de 16 ani a fost detectata cu coronavirus pe 5 martie, aparand temeri cu privire la raspandirea virusului in unitati de invatamant.

Pacientul 8: un alt barbat venit din Italia in Olt, care calatorise in acelasi autocar cu batranul de 71 de ani, descoperit cu coronavirus la Suceava.

Pacientul 9: pe 6 martie, a fost descoperit si cazul unui barbat din Hunedoara, ce se intorsese recent de la Bergamo.

Pacientul 10: inca o adolescenta din Timisoara, colega de scoala cu cei doi tineri deja despitati pozitiv cu Covid-19. Aceasta a fost testata pe 7 martie.

Pacientul 11: aici este vorba despre o ala adolescenta, din Hunedoara, cu varsta de 16 ani. Tanara a calatorit in apropierea barbatului de 40 de ani, din Hunedoara.

Pacientul 12: odata cu cel de-al 12-lea caz de infectie cu coronavirus, apare primul caz in Bucuresti. Este situatia unui barbat de 49 de ani, reintors de la Roma pe 27 februarie.

Pacientul 13: un alt batran, de 72 de ani, din Galati, a fost diagnosticat pozitiv dupa ce s-a intors din Lombardia pe 29 februarie.

Pacientul 14: pe 8 martie, a fost depistat un nou caz in Bucuresti, al unei femei de 42 de ani. Aceasta face parte din cercul de apropiati ai pacientului 12.

Pacientul 15: tot pe 8 martie a fost confirmat cazul unei femei de 70 de ani din Mures, infectata cu coronavirus.