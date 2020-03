In cadrul declaratiilor facute la conferinta de presa de la MAI, Raed Arafat a facut cateva precizari si in legatura cu metroul, in contextul coronavirusului.

Raed Arafat a sustinut o conferinta de presa in care a discutat despre noile masuri care se impun pentru a preveni o peidemie de ccoronavirus in tara. Acesta a discutat si despre metrou, unde deseori se produc aglomeratii foarte mari si unde calatorii ar putea fi expusi pericolelor. Secretarul de stat in MAI spune ca oficialii Metrorex trebuie sa vina cu solutii pentru a elimina aglomerari de oameni la metrou, in timpul orelor de varf. "Sunt aspecte pe care nu putem sa le controlam complet. Clar, daca este lume intr-o statie de metrou si asteapta, cel mai bine este sa se organizeze aceste lucruri si sa nu fie o aglomeratie majora, poate cei de la metrou trebuie sa gaseasca niste solutii in acest sens", a transmis Raed Arafat. Citeste si: Basescu, despre epidemia de coronavirus: "As inchide metroul" Arafat spune ca oamenii ar trebui sa incerce sa stea relativ departe une de altii. "Iar acolo unde sunt persoane multe, cel putin sa incerce sa se indeparteze, sa nu fie aproape unul de celalalt. Masurile pot sa fie crescute totusi la nevoie. La acest moment, s-au luat masurile pe care le-am zis despre adunarile publice, private. Nu intram inca in alte domenii si alte situatii. Acum, consideram ca asta este suficient pentru a limita raspandirea pana la un nivel. Daca se impun alte masuri, vor fi decise la momentul respectiv", a mai precizat secretarul de stat, citat de stiripesurse.ro. Dincolo de aglomeratia la metrou, o problema care ar putea sa nu fie gestionata de Metrorex, activitatile unde se aduna mai mult de 1.000 de persoane sunt interzise in Romania, cel putin pana la finalul lunii martie. In cazul evenimentelor, ce implica mai putin de 1.000 de persoane, vor fi luate decizii punctual, de catre autoritatile locale. Unele dintre evenimentele afectate de aceasta regula sunt meciurile de fotbal, care se vor juca fara spectatori. Citeste si: Ce masuri preventive ia Metrorex in contextul crizei de coronavirus

