Specialistii in sanatate sustin ca cea mai buna metoda in combaterea panicii provocate de noul coronavirus, care s-a raspandit in intreaga lume, este legata exclusiv de igiena. La nivel mondial, aparitia noului COVID-19 s-a transformat intr-o viroza mentala, total diferita de boala care afecteaza populatia in mod fizic. Promovarea inutila de alarma publica, aduce, in mod evident, panica intre oameni. Faptul ca in Statele Unite ale Americii s-au distribuit familiilor kituri de urgenta de prim ajutor, lanterne, bomboane si radiouri cu baterii, a alimentat teama ca aceasta epidemie va pune punct omenirii de astazi. John Connor, profesor de microbiologie la Boston University si cercetator la Laboratorul National de Boli Infectioase a sustinut ca autoritatile au distribuit alimentele si obiectele de prim ajutor doar ca o masura de precautie, dar acest lucru nu a facut decat sa alarmeze si mai tare populatia.





Epidemia de COVID-19 a inceput in luna decembrie, in China. Intre timp, coronavirusul a migrat peste granite si a ajuns si in alte 47 de tari. Ultimele statistici arata ca acesta a provocat moartea a 3.000 de oameni la nivel mondial. Acestor informatii li s-au adus modificari din toate partile, transformandu-le in "Fake news".

Procesate fiind, au ajuns sa alimenteze frica in sufletele omenilor de pretutindeni, iar medicilor nu le-a ramas decat sa impuna cateva reguli pe care ar fi trebuit sa le respectam de la bun inceput.

In continuare va prezentam cateva lucruri care te ajuta sa te protejezi de virusii din atmosfera

Iata ce recomanda medicii sa faci in mod frecvent:

Citeste si: Primul caz de coronavirus in Bucuresti

Trebuia sa reduci stresul! Studiile arata ca oamenii stresati au imunitatea foarte scazuta. Un lucru care te poate ajuta in aceasta situatie este somnul pe care trebuie sa il aduci la aproximativ 8 ore.

Alimentatia este foarte importanta! Legumele si fructele ar trebui sa fie pe primul loc in meniul tau din fiecare zi. Trebuie sa bei aproximativ 8 pahare cu apa pe zi pentru a te mentine hidratat.

Igiena este obligatorie! Specialistii sustin ca trebuie sa te speli intotdeauna minutios pe maini, timp de 20 de secunde. Desi gelul antibacterian pe baza de alcool isi face efectul, este de recomandat sa te speli pe maini cu apa si sapun de fiecare data cand ai ocazia.

Daca te afli intr-un spatiu public, este foarte important sa tusesti in maneca, intr-un servetel sau intr-un tesut oarecare. Nu tusi in maini sau pur si simplu in aer!

Citeste si: Persoanele care sufera de aceasta boala nu trebuie sa consume...

Daca esti intr-un mijloc de transport in comun si simti ca persoanele din jurul tau prezinta semne de imbolnavire, intoarce-te cu spatele! Incearca sa te indepartezi pe cat posibil de astfel de persoane.

Pastreaza curatenia in locurile unde iti petreci majoritatea timpului. Curata frecvent cu dezinfectant pe baza de alcool manerele usilor, toaleta, telefonul, tastatura, calculatorul, biroul, etc.

Daca simti ca te imbolnavesti, este de recomandat sa stai acasa. Contactul cu aerul din exterior nu o sa faca decat sa iti inrautateasca starea de sanatate. Ia legatura cu doctorul tau si incepe tratamentul din timp, chiar daca simtomele nu s-au agravat.

Urmatoarele puncte reprezinta ceea ce ar trebui sa facem in mod normal. Mohsan Saeed, profesor asistent de biochimie, sustine ca foarte multe persoane din intreaga lume isi iau masurile de precautie impotriva coronavirusului incorect. Metodele de protectie pe care le folosesc oamenii sanatosi sunt identice, din pacate, cu cele folosite de catre persoanele deja afectate de virus. Aceste actiuni sunt periculoase si necesita sfaturile unor specialisti.

Citeste si: Persoanele cu handicap sunt lasate fara locuri de parcare

Cercetatorii NU recomanda sa faci aceste lucruri:

Mastile sanitare sunt special facute pentru a se folosi in chirurgie. Inainte de aparitia coronavirusului, medicii le foloseau in timpul operatiilor pe corp deschis pentru a nu raspandi virusii catre pacient. Se foloseau intr-un mediul steril. Daca nu ai afectiunile unei viroze, nu este de recomandat sa le folosesti. In acest moment trebuie folosite de catre persoanele infectate deja pentru a nu raspandi virusii catre exterior. Din pacate, aceasta actiune morala nu este pusa in practica de catre toti cei care au gripa sau sunt raciti.

Nu trebuie sa petreci prea mult timp in spatiile publice aglomerate, mai ales in mijloacele de transport in comun in care "nu ai loc sa arunci un ac".

Nu citi informatii despre raspandirea coronavirusului din surse nesigure. Consulta doar site-ul Organizatiei Mondiale a Sanatatii. Nu da curs stirilor false! Doar declaratiile oficiale si cele postate de catre site-urile oficiale trebuie sa fie relevante in astfel de situatii.